Il maltempo minaccia il Ferragosto: il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha diramato oggi una nuova allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico dovuto a temporali, valida dalle 14 alle 20:59 di oggi, mercoledì 13 agosto 2025.

Le aree interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

In caso di fenomeni temporaleschi la popolazione è invitata a seguire alcune regole di sicurezza: restare in casa, evitare locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi urgenti, mantenersi aggiornati sull’evoluzione meteo e sulle indicazioni delle autorità. È vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi che con mezzi, sostare vicino a ponti, argini o corsi d’acqua, e percorrere sottopassi durante forti piogge.

La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza e il rispetto scrupoloso delle norme di comportamento per prevenire situazioni di pericolo.

Nella notte sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel nord Sardegna per i danni dovuti a temporali e grandinate, mentre nell’Iglesiente ci sono state proteste per i soliti allagamenti dovuti a una manutenzione non adeguata.