Non un semplice rider, ma trasportatore di droga per tutta Cagliari. La Polizia ha arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio un cagliaritano di 31 anni. L’uomo utilizzava il proprio lavoro di rider per consegnare sostanze stupefacenti in tutta la città.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo i suoi movimenti e la sua abitazione, utilizzata come base per custodire droga. Nella mattina di ieri i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo 250 grammi di marijuana, 110 grammi di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 10.000 euro in contanti, presunto frutto dell’attività illecita.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che, questa mattina a seguito dell’udienza per direttissima, il G.I.P. ha convalidato l’arresto con la misura dell’obbligo della firma.