Quartu, a Flumini discariche nelle campagne appena ripulite: “Sindaco, faccia cassa con questi parassiti”

Di



apertura1

Poche settimane fa la pulizia delle strade del litorale, oggi in via San Martino ricompaiono cumuli di spazzatura: “Ecco cosa si vede, da tre giorni, in appena cinquanta metri”. Appello a Milia: “Pugno duro, metta telecamere perchè non si può continuare così”