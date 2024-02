Quartu, fine dell’emergenza: i 7 pitbull violenti di Foxi portati in canile

I sette pitbull, inclusi i due che circa un mese fa hanno sbranato un cagnolino, sono stati portati via dalla villetta di via Rodi, a Quartu, di Riccardo Atzeni. Tra ieri e oggi si è svolto l’intervento della polizia Locale, tutti i cani sono stati portati al canile Shardana a parte due, i più piccoli, che sono stati trasferiti solo qualche ora fa. Il padrone, in seguito all’ordinanza del sindaco Graziano Milia, ha già dovuto sobbarcarsi una multa di 500 euro. Ora, finalmente, la parola fine a una vicenda che ha creato malumori tra i residenti del rione e portato qualche folle addirittura a lanciare polpette avvelenate nel giardino del padrone dei pitbull. I pitbull seguiranno un corso di rieducazione, in modo da non essere più pericolosi: a corso terminato, se non saranno adottati potranno ritornare nella casa di Riccardo Atzeni.