San Gavino Monreale sotto choc per Antonio, morto nell’auto finita fuori strada: “Addio, grande meccanico”

Una strada fatta tante volte, per tornare a casa dopo una giornata di lavoro in officina o, semplicemente, per uscire dalla sua San Gavino Monreale. È inspiegabile l’incidente nel quale ha perso la vita Antonio Michittu, meccanico in pensione 64enne. L’uomo era al volante della sua auto e stava percorrendo una delle strade materiali di via Po, vicino al ponticello, non distante dal fiume. Un malore o una disattenzione, poco cambia: è finito fuori strada ed è morto sul colpo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Villacidro, agli ordini del comandante

stava percorrendo strada laterale vicino al ponticello della via po, si entra nel paesino ponticello senso unico e prima strada laterale che costeggia il fiume. probabilmente non luce pesro il controllo, o malore o disattenzione abbastanza chiara la dinamica. familiari 1958, purtroppo

meccanico in pensione da poco, officina con una figlia ottima persona, lavorava fuori, sposato nonnis maria bonaria. era conosciutissimo, persona versamente perfetta n dispiacrre grandisism pe ruta ocmunta condovlaint tanto sidpsiacirer.