Si chiama Federico Deplano, il giovane e visionario fondatore di Anima Show, che sta trasformando il modo di vivere il teatro grazie al suo nuovo progetto Teatro a Cavallo. Questo programma, in collaborazione con Officina Equestre, offre ai bambini un’esperienza formativa unica, coniugando il mondo artistico equestre con il ballo, il canto e la recitazione. Il vero tocco innovativo è l’introduzione all’equitazione, che culmina con la preparazione di coreografie a cavallo, unendo armoniosamente disciplina, creatività e interazione con la natura. “Questa proposta – spiega l’animatore diciasettenne – rappresenta molto più di un semplice corso: metteremo in scena le coreografie sia a terra che a cavallo, evidenziando come i giovani possano immergersi completamente nei loro ruoli artistici”. Il teatro diventa uno spazio di esplorazione personale, dove il corpo e il cavallo diventano strumenti espressivi unici. Federico racconta anche come il ballo sia già una parte integrante dell’esperienza per i ragazzi di Officina Equestre: “Dopo tutto, i bambini hanno sempre seguito il ballo con me, come seconda attività all’interno delle attività equestri”.

“È una chiamata a un teatro vivo, che dialoga con il territorio e trasforma ogni performance in un’avventura indimenticabile – dichiara Alba Fois, che da dieci anni gestisce il centro di equitazione nelle colline di Capitana – che sta prendendo vita grazie ad una splendida collaborazione con Federico, che ha saputo offrire ai bambini un’esperienza multidisciplinare che unisce arte scenica e equitazione, per sviluppare consapevolezza corporea, capacità vocali e abilità equestri in modo creativo e divertente”.