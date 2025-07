Conclusi nei tempi previsti quelli di scarificazione e conseguente posa in opera dell’asfalto, e trascorsi 10 giorni per l’assestamento del bitume, è tempo di provvedere alla segnaletica orizzontale, che sarà tracciata dal 7 all’11 luglio. Anche questo intervento sarà effettuato durante la notte e suddiviso in 3 tappe, per garantire massima rapidità d’esecuzione e non intralciare il traffico negli orari diurni.

L’intervento durerà complessivamente soltanto 4 notti, e anche in questo caso, come già successo per il lavoro precedente, sarà suddiviso in tre tratti: il primo, tra la rotatoria di via Marconi e piazza Santa Maria, sarà interessato dal 7 al 9 luglio; il secondo, da piazza Santa Maria all’incrocio con via San Benedetto e via Salieri, dal 9 al 10 luglio; l’ultimo, dalla rotatoria via San Benedetto-via Salieri a quella grande di viale Lungomare del Golfo, fronte Ex Bussola, dal 10 all’11 luglio. In tutte le tre tratte il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata in entrambi i lati, scatterà alle 19 e proseguirà sino alle 5. Dalle 21.30 alle 5 è prevista l’interdizione alla circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia – sempre limitatamente al tratto interessato -, affinché si possa procedere con la massima celerità alla tracciatura. Per contro, durante il giorno la strada rimarrà sempre transitabile.

Per realizzare l’ultimo step dell’intervento generale di ripristino delle condizioni di circolazione ideali in viale Colombo occorreva infatti attendere i 10 giorni di assestamento del nuovo asfalto, un processo che in gergo tecnico prende il nome di polimerizzazione. Dal 14 luglio, è previsto il completamento della segnaletica degli stalli di sosta liberi, riservati e a pagamento, senza modifiche impattanti in modo gravoso sulla circolazione e quindi senza influire sul traffico quotidiano. Un piccolo sacrificio finale per gli automobilisti che transitano nell’arteria durante la notte vale la pena per restituire decoro e sicurezza a una delle vie più trafficate non solo di Quartu ma dell’intera Città Metropolitana.