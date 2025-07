Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 7:30 il lavoratore si trovava all’interno di un capannone quando il muletto che stava manovrando si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Sono stati i colleghi a prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno liberato l’uomo dalle macerie del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, giunti con ambulanza e elisoccorso. L’operaio è stato stabilizzato e trasferito in elicottero al Brotzu: le sue condizioni sono giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia competente e gli ispettori dello Spresal sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.