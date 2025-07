È accaduto nella Valle della Luna, la suggestiva località situata nel nord Sardegna. Dalle prime informazioni disponibili, il giovane si trovava in compagnia di un’altra persona che, questa mattina, ha rinvenuto l’amico privo di vita. Indaga la procura di Tempio assieme ai carabinieri di Santa Teresa di Gallura per far luce sulle cause che hanno provocato il decesso del giovane. Sul suo corpo non è stato riscontrato alcun segno di violenza.