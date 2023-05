Quartu, ecco il nuovo Poetto: “Promenade pronta e litorale per tutti sino a settembre”

La promenade è pronta, le prime erbe ed essenze sono già lunghe quasi mezzo metro e promettono di continuare a crescere e la sabbia è tornata a sovrastare la polvere nel nuovo Poetto di Quartu. “La settimana prossima la ditta ci consegnerà quanto fatto sinora e andremo in stagione”, quella estiva, “con la passeggiata nuova realizzata”, annuncia l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti. Nessun intoppo nel primo dei tre lotti milionari per il nuovo lungomare, identico a quello di Cagliari. Due milioni e trecentomila euro per la promenade, le aiuole e i deck. Per le corsie per runner e ciclisti bisognerà attendere l’autunno, quando sarà affidato il secondo lotto, molto più corposo e impegnativo: vale nove milioni e gli operai dovranno arrivare sino all’altezza del Margine Rosso. Tempi stimati? Uno-due anni, a volere stare larghi. Intanto, dall’altezza della Bussola e sino al campo di basket, dalla settimana prossima betoniere e ruspe lasceranno campo libero ai primi bagnanti e turisti.

“Stiamo rispettando in pieno i tempi, i lavori riprenderanno direttamente in autunno”, conferma Conti. “Intanto, è già importante avere la promenade totalmente fruibile e in sicurezza”.