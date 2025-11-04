“Ti voglio ricordare ricordare così, sorridente e rompi balle! Arrivederci Frari mio, fai buon viaggio. Ti voglio bene”. Parole piene di amore e di dolore quelle della sorella di Federico Marini, scomparso improvvisamente a soli 46 anni. Padre, lavoratore, amato da tutti. Lascia un vuoto enorme per la sua famiglia e gli amici che ora, sgomenti, saranno costretti a salutarlo per sempre.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 15 nella Parrocchia Vergine degli Angeli in Maracalagonis.