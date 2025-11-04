Niente da fare per il vigile del fuoco di Olbia ad Affari Tuoi: torna a a casa mani vuote Davide, noto Dado, ha giocato stasera con i numeri abbinati alle regioni italiane.

Tanti i rossi usciti sin dai primi tiri, ma Dado ha continuato ad aprire i pacchi con il sorriso. Accompagnato dalla moglie e dall’applauso degli altri concorrenti e del pubblico, pacco dopo pacco è arrivato alla fine: ha giocato l’ultima chance con la Regione Fortunata ma ha sbagliato anche quella. Nessun bottino, dunque, ma con sé porterà il bel ricordo di questa irripetibile esperienza.