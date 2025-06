Nelle ultime due settimane sono diverse le incursioni effettuate dai malviventi, almeno 5 e in pieno giorno, tutte concentrate nel quartiere di Margine Rosso.

Da via Valenzia a via Sandalyon, la banda è stata immortalata dalle telecamere private di videosorveglianza e la tattica usata sembrerebbe la stessa: “Con le ricetrasmittenti sicuramente comunicavano con dei pali posti nelle vie di accesso per controllare che il proprietario della/e case non rientrasse” spiega un residente.

Intanto alcuni cittadini hanno deciso di vigilare il territorio al fine di monitorare eventuali movimenti sospetti e proteggere le case.