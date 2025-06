Nel pomeriggio del 23 giugno 2025, un’importante operazione di recupero della fauna selvatica in difficoltà è stata condotta dalla pattuglia della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Villaurbana.

L’intervento si è svolto in località Pranixeddu, frazione agricola del Comune di Siamanna, dove un allevatore, con grande senso di responsabilità ambientale, ha rinvenuto tre pulli di gheppio (Falco tinnunculus) all’interno della propria stalla. I giovani rapaci, appartenenti ad una specie protetta e fondamentale per l’equilibrio ecologico degli agroecosistemi, erano accidentalmente caduti dal nido situato nei travi del tetto della struttura. Dopo un’attenta valutazione da parte degli operatori del Corpo forestale, è stato accertato il buono stato di salute degli esemplari e un avanzato stadio di sviluppo: i pulli presentavano infatti una progressiva perdita del piumino e la comparsa delle prime penne giovanili. I genitori in casi simili riescono ad accudire i piccoli, tuttavia la permanenza sul posto è risultata non compatibile con la loro sicurezza, a causa del rischio concreto di predazione da parte di cani o gatti, o di schiacciamento accidentale da parte del bestiame presente. Alla luce di tali condizioni, la pattuglia ha provveduto al recupero e al trasporto degli esemplari presso il Centro di recupero della fauna selvatica “Clinica Due Mari” a Oristano, dove riceveranno le cure e l’assistenza necessarie per completare il processo di crescita e acquisire piena autonomia. Il rilascio in natura avverrà non appena i gheppi saranno in grado di volare e procacciarsi il cibo in modo indipendente, garantendo così il reinserimento nel proprio habitat naturale. Il recupero di giovani rapaci come il gheppio riveste un ruolo cruciale all’interno della rete trofica: questi predatori, sebbene di piccola taglia, esercitano un prezioso controllo biologico sulle popolazioni di roditori e insetti, contribuendo al mantenimento degli equilibri ecologici, in particolare nei contesti agricoli tradizionali. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricorda l’importanza della collaborazione tra cittadini, operatori del settore rurale e istituzioni nella salvaguardia della fauna selvatica e ringrazia la comunità locale per la sensibilità dimostrata.

Ogni piccolo gesto può contribuire concretamente alla tutela della biodiversità e alla conservazione degli ecosistemi del nostro territorio.