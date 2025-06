Fine, quasi, dell’emergenza acqua, riavviata la fornitura dall’invaso del Mulargia: il Tecnocasic ha completato l’intervento di riparazione sulla condotta. Nei prossimi giorni si completerà il ricambio dell’acqua distribuita nelle reti di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria.

A seguito del completamento della riparazione della condotta del Tecnocasic, da ieri è iniziata a migliorare la qualità dell’acqua prodotta dal potabilizzatore Abbanoa “La Tavernetta” al servizio di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus De Maria. Le analisi effettuate stamattina confermano il ripristino della qualità ottimale dell’acqua prodotta dall’impianto. Per poter avere lo stesso riscontro nelle reti idriche dei centri serviti, sarà necessario ancora qualche giorno per consentire il totale ricambio dell’acqua presente nelle condotte dove, comunque, si registra già un netto miglioramento. I tecnici di Abbanoa procederanno con operazioni di spurgo e flussaggio per accelerare i tempi.

“L’emergenza, ormai in fase di superamento, era nata a seguito di un guasto su una condotta del Tecnocasic che aveva che aveva comportato la sospensione dell’approvvigionamento dall’invaso del Mulargia e l’attivazione dell’alimentazione dall’invaso del Cixerri con una risorsa idrica notevolmente peggiore dal punto di vista della qualità dell’acqua. In particolare, risultavano elevati i parametri sulla torbidità con concentrazione di manganese tra i 600 e i 900 microgrammi per litro rispetto alla media standard di 70-100 microgrammi. Situazione ora completamente rientrata nel potabilizzatore” spiega Abbanoa.

“L’erogazione in rete è stata assicurata, ma non la sua potabilità. Fino al pieno ripristino della potabilità dell’acqua anche nelle reti idriche, Abbanoa continuerà a garantire il servizio sostitutivo con autobotti su piazza nei centri alimentati dall’acquedotto Sud-Occidentale: Sarroch, Pula, Villa San Pietro e Domus de Maria”.