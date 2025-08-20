Quartu, dietro il boom dei locali volano alle stelle i prezzi: 7 euro un mini kebab, quasi tre euro per un tramezzino scotto. In viale Colombo e dintorni tanti giovanissimi in giro, ma spesso salassati: in un noto bar notturno il tramezzino è salato ma alla cassa, viene fatto riscaldare dieci minuti e poi arriva completamente secco. Ma il fenomeno sembra sempre più diffuso: il boom della movida, che spesso fa registrare numeri addirittura superiori alla vicina Cagliari, è accompagnato quest’anno da un netto aumento dei prezzi degli spritz (dominano i taglieri), mentre una birra Ichnusa alla spina sempre nello stesso bar vola a sei euro. Spesso i bagni sono unisex (la legge lo permette) ma diversi utenti si lamentano per l’igiene dei bagni non separati. “Un barista inflessibile in un bar notturno a Quartu mi ha controllato e detto: tira giù il tassello, chiuditi che possono entrare anche donne”, una situazione sicuramente curiosa per come intimata. Tanti gli aneddoti delle notti made in Quartu,m dove spopolano i pub storici e quelli di nuova apertura. “Ma il tramezzino secco dopo dieci minuti a 2,80 anche no, per favore…”.