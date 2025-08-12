Erano 200 gli esemplari rinchiusi, tra sporcizia e degrado, nel canile lager nelle campagne di Flumini di Quartu: una situazione che fece scattare le forze dell’ordine per chiudere e smantellare quel recinto dove erano ammassati gli animali.

Assieme ai cani anche tanti gatti, molti dei quali trovarono la morte.

Un anno dopo tutto è cambiato: affidati a Shardana, è stata messa in piedi una vera e propria campagna di adozione per i quattro zampe. 100 sono adottabili, 28 hanno già fatto le valigie e vivono a casa con le famiglie che hanno deciso di adottarli. Ne rimangono ancora tanti, come Penelope, Cleo e Licia, per i quali una scheda, con descrizione caratteriale e foto, è presente nel sito del canile che li ha in cura.