Un’operazione del Corpo Forestale ha portato alla denuncia di due giovani per deturpamento di bene paesaggistico e all’elevazione di otto sanzioni per campeggio abusivo.

Nel suggestivo e panoramico punto in cui sorge Faro di Capo Ferrato, in agro del Comune di Muravera, il personale della Stazione Forestale di Villaputzu e della Base Navale di Villasimius è intervenuto a seguito di una segnalazione: alcuni giovani, accampati illegalmente vicino alla storica struttura, stavano imbrattando con bombolette spray le pareti del faro.

L’edificio, sottoposto a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale, si trova in un contesto di elevato pregio naturalistico e culturale. I responsabili – due giovani di nazionalità svizzera – sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dal Codice penale, che comporta una pena da 1 a 6 mesi di reclusione e una multa fino a 3.000 euro.

Il gruppo, composto anche da minorenni, aveva anche campeggiato abusivamente a ridosso della struttura: per tutti è scattata la contestazione dell’illecito amministrativo.