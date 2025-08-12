Se n’è andata con un dolore immenso Elisa Medda. Nel 2019, infatti, la donna aveva perso in un incidente suo figlio Davide Toro, investito da un’auto. Alla guida un uomo di 59 anni, condannato a 16 mesi per patteggiamento. Troppi pochi per la vita del suo Davide, strappato alla vita a soli 32 anni. Elisa e suo marito Carlo hanno sempre lottato con dignità per il ricordo di loro figlio, poi l’arrivo della malattia di Elisa. Una battaglia che purtroppo non è riuscita a vincere ma resterà per sempre tutto ciò che ha lasciato di lei e di suo figlio.