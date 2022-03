Quartu, asse tra Comune e Motzo: percorsi formativi e stage nelle aziende per gli studenti del liceo classico

Tutor specializzati e percorsi in questa o quella azienda. Novità al liceo Motzo di Quartu Sant’Elena, nell’istituto classico, linguistico e delle scienze umane ha bussato alla porta del Comune per chiedere la possibilità di dar gambe a un progetto scolastico relativo ai “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, ed ha ottenuto l’ok da parte della Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia. Previsti stage nelle aziende e percorsi formativi, anche online, sempre seguiti da un tutor. Tutti gli studenti, anche quelli minorenni, saranno coperti da assicurazione e potranno, quindi, provare a capire quale potrà essere la loro strada, una volta terminati gli studi dell’obbligo. Come si legge nella delibera approvata dalla Giunta, infatti, la convenzione permetterà, ai giovani, di “arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e favorire l’orientamento per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali”.

Un progetto ambizioso e importante, che potrebbe vedere coinvolti centinaia di ragazzi e ragazze. Il primo passo, con l’autorizzazione dello svolgimento dei percorsi e, da parte del Comune, del progetto “Alla scoperta dell’archeologia”, è stato fatto.