Selargius, miracolo dopo 20 anni di paura: addio agli allagamenti tra via Puccini e via Rivoli

Dopo 20 anni di allagamenti e disagi, i residenti di due strade di Selargius possono tirare un sospiro di sollievo. Un miracolo, vista l’attesa: iniziano i lavori nell’area tra via Rivoli e via Puccini, ad annunciarlo è il sindaco Gigi Concu: un cantiere “grazie al quale andremo finalmente a risolvere il problema dei frequenti allagamenti con i quali i residenti convivevano da oltre vent’anni. Grosso modo dal 2002, quando chi realizzò il collettore di via Rivoli ‘dimenticò’ di collegarlo a gran parte delle caditoie presenti”, ricorda il primo cittadino. Transenne e ruspe già in azione, i lavori non dovrebbero durare a lungo. E, una volta terminati, ad ogni temporale i residenti della zona non dovranno più incrociare le dita o pregare questo o quel santo.

“Oggi possiamo dire con orgoglio di aver iniziato a scrivere un’altra bella pagina per il nostro territorio: grazie a un investimento di circa centomila euro andremo a realizzare un piccolo tratto di collettore nella via Puccini, in prossimità della via Ridolfi; un nuovo collettore in via Ridolfi, e a ripristinare il collegamento tra la condotta di via Curtatone e quella di via Bellini. Una soluzione definitiva al problema, e un’altra promessa mantenuta”.