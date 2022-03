Fogna esplosa in via Podgora, residenti in rivolta: “Ho il bagno pieno di liquami e non posso lavare la mia bambina”

Salta la fogna e una donna si trova coi liquami in casa. Succede a Cagliari in via Podgora. Una fogna sul marciapiede rialzato tra via laghi Masuri 2 e via Podgora è scoppiata, ha allagando tutto il marciapiede e ha raggiunto la strada dove c’è un altra fogna tappata. “E soprattutto è entrata nella mia abitazione sgorgando dalla doccia e dal wc”, denuncia Annalisa Ghiani, “e ora non posso nemmeno fare il bagnetto alla mia bimba di 2 anni. Ho inviato una email e messaggi su whats app agli enti competenti ma nessuno interviene. Preciso che il Comune era intervenuto un anno fa inviandoci un autospurgo che aveva rilevato i tubi fognari schiacciati a causa anche di un pezzo di marciapiede sprofondato”