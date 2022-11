Quartu città aperta, ok all’integrazione degli stranieri: 440mila euro da Roma

Il Comune di Quartu va alla caccia dei nuovi gestori del progetto di accoglienza e integrazione, finanziato dal ministero dell’Interno, per i richiedenti protezione internazionale, dei minori stranieri non accompagnati e degli stranieri maggiorenni già affidati ai servizi sociali. Finanziamento di 441mila euro già ottenuto, sarà possibile garantire aiuti a ventotto persone. Con una determinazione del settore delle Politiche sociali è stato deciso di predisporre in tempi brevi tutte le pratiche del progetto per i prossimi tre anni, sino al 2025, e garantirne l’esecuzione. Il 31 dicembre 2022 scadrà l’attuale contratto stipulato con la Caritas di Cagliari ed è necessario realizzare una nuova gara d’appalto. Il gruppo di lavoro che dovrà affidare e fare eseguire, dall’inizio alla fine, il progetto, è composto dalla dirigente delle Politiche sociali, Lorena Cordeddu, da Dania Spiga, Sabrina Pusceddu, Sara Asili e Silvia Melis.

I tempi sono, appunto, stretti. Per garantire una continuità del servizio bisognerà avere tutte le carte in regola entro San Silvestro.