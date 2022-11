I tassisti di Cagliari donano 600 euro all’Ucraina: “Saranno utilizzati per cibo e medicinali”

Hanno raccolto seicento euro per aiutare l’Ucraina, da mesi martoriata dai russi con una guerra che sembra non vedere la fine. I tassisti di Cagliari dal cuore d’oro hanno consegnato una busta con il denaro al prete della chiesa ortodossa di via Sant’Efisio: “Siamo tutti per la pace”, spiega il portavoce dell’iniziativa nonchè presidente della cooperativa Taxi 4 Mori, Mario Congera: “Ci siamo sincerati che i soldi non verranno utilizzati per acquistare armi ma, solo, per cibo e medicinali. Beni primari utili e indispensabili per chi sta soffrendo in tutta l’Ucraina”. Il denaro arriverà nel paese tra qualche giorno.

“Sono tempi difficili per tutti”, prosegue Congera, “la crisi c’è anche in Sardegna ma noi siamo nettamente più fortunati dei nostri fratelli e sorelle ucraini che si trovano sotto le bombe”.