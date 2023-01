Quartu, caccia alle strade per il limite di 30 km orari: “Non possiamo fare piste ciclabili ovunque”

“Il Piano urbano della mobilità sostenibile sarà occasione anche per studiare il tema del limite di 30 orari, individuando delle linee guida di progettazione e in quali aree sarebbe opportuno introdurlo. D’altronde una ridotta velocità dei veicoli ci consentirebbe una migliore convivenza tra i vari utenti della strada. Sarebbe infatti impossibile creare piste ciclabili in ogni via della città, occorre invece maggiore rispetto reciproco tra vetture, ciclisti e pedoni”. A dirlo è l’assessora comunale ai Trasporti di Quartu, Barbara Manca. A tre mesi esatti dall’idea lanciata dal sindaco Graziano Milia, “limite di 30 km orari in tutta la città, se i vantaggi superano gli svantaggi lo applicheremo”, ritorna in auge il piano per ridurre le corse e gli incidenti, almeno stando alle speranze dell’amministrazione comunale. Andranno individuate le strade e le zone dove imporre a tutti gli automobilisti di non premere il piede sull’acceleratore, se tutto va bene un quadro chiaro e completo si avrà entro l’anno.



“Dopo quasi 30 anni dall’ultimo piano di settore, finalmente abbiamo approvato lo stato di fatto del Piano urbano della mobilità sostenibile, che ci consente di avere una fotografia dello stato di salute del sistema della mobilità della nostra città. Il quadro clinico che emerge è indicativo di paziente che si è trascurato per tanti anni, ma che ora è motivato a intraprendere un percorso per risolvere le numerose criticità evidenziatesi. È necessario ricordare che il quadro conoscitivo è solo un primo step verso il Piano che, nel prossimo anno, assieme ai cittadini e agli stakeholder qualificati, accompagnati da un pool di esperti, porterà all’individuazione della strategia e delle azioni”, prosegue l’esponente della Giunta Milia. “Il prossimo incontro sarà già il prossimo 8 febbraio, durante il quale sarà presentato ai cittadini il quadro conoscitivo, così da partire tutti dalla stesso livello di conoscenza del fenomeno. Certo, alcuni dati emersi non sono certamente virtuosi, si pensi allo scarso utilizzo del mezzo pubblico rispetto alla vettura privata, non molto diversamente da quanto avviene anche nelle altre città, ma già si nota che, nei corridoi più serviti, anche il gradimento dei quartesi nei confronti del trasporto pubblico locale ha un incremento significativo. Ricordo, inoltre, che non tutti i temi del Pums sono di competenza comunale, ma questo piano ci consentirà di avere dei dati inconfutabili e non più solo opinioni nei tavoli istituzionali competenti”.