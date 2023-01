Dopo la Mercoledì mania arriva a Cagliari la famiglia Addams

Domenica 19 febbraio, alle ore 11 e alle ore 16, farà tappa al Teatro Doglio di Cagliari “ LA FAMIGLIA ADDAMS“, una commedia musicale d’altri tempi per grandi e piccoli.

Dalle vignette di Charles Addams per il The New Yorker nel 1932 alla serie cult di Netflix firmata da Tim Burton nel 2022, la Famiglia Addams ne ha fatta di strada.

Un successo incredibile, merito di una famiglia che da sempre riesce ad affascinare il pubblico grazie al racconto della diversità. Forse anche perchè gli Addams hanno come valore aggiunto il fatto che vivono completamente al di fuori di ogni regola sociale.

L’essere Addams in una nuova era piace a tutti.La chiamano “Mercoledì Mania”, probabilmente sarà la solita moda del momento, ogni qual volta che il colosso dello streaming Netflix esce con un nuovo titolo. Ma nell’ultimo mese è impossibile aprire un social e non ritrovarsi davanti all’ennesimo ballo di MercoledìAddams visto nella serie che sta scalando ogni classifica.

Ed è proprio sul personaggio di Mercoledì che lo spettacolo a Teatro Doglio concentrerà la sua Famiglia Addams, prodotta dalla Compagnia della Corona e dal Teatro Fanin di Bologna. La bambina che abbiamo conosciuto nella serie originale andata in onda dagli ’60 è cresciutae si è innamorata di Lucas, un ragazzo proveniente da una ordinaria, tipica e “normale” famiglia americana, ma l’idea di sposarsi la preoccupa non poco: che reazione avrà sua madre alla notizia? Idea! Meglio confidare tutto a suo padre assicurandosi che mantenga il segreto.

Un invito a cena in casa Addams e il tradizionale “Gioco” porterà le due famiglie a…come dire… conoscersi meglio, ritrovandosi a confessare segreti inconfessabili in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti.

Trattandosi della domenica di Carnevale, Teatro Doglio sarà lieto di accogliere i propri ospiti vestiti a tema Famiglia Addams, la maschera più bella vincerà un premio!

I biglietti per i due spettacoli diTeatro Doglio – alle ore 11 e alle ore 16 – sono in vendita nei canali di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari. Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428.