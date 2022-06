Quartu, buche e dossi anche davanti alle scuole: lo strano paesaggio lunare di Stella di Mare 2

Stella di Mare 2 sempre più abbandonata a se stessa.

La lottizzazione di Flumini di Quartu, di recente tornata alla cronache per alcuni episodi legati alla presenza di una colonia di pavoni, non conosce pace. Ed effettivamente i problemi ci sono. Pennuti a parte, basta entrare nel villaggio per rendersi conto di come la centralissima via Mar Ligure somigli più a un campo bombardato che a una strada. Il lato sinistro, per chi si scende verso il mare, è un’altalena di buche, rattoppi, avvallamenti e voragini. La distruzione dell’asfalto inizia tra i parcheggi vicini alle scuole. Lì, probabilmente anche a causa del continuo traffico di auto e del passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, le buche la fanno da padrona. Un pericolo per gli scolari e per i motociclisti, una disgrazia per le sospensioni e per le gomme delle auto dei residenti.

“La via non rientra nell’elenco di quelle per cui è previsto un intervento da parte del Comune” spiegano amareggiati. Perchè?

Oltre alle voragini non mancano i dossi, questi ultimi dovuti alla presenza di enormi radici di piante mai curate. E questo è un altro problema di Stella di Mare 2: l’assenza di qualunque addetto al verde pubblico. “Molte di queste piante sono diventate instabili e pericolanti – spiegano ancora i residenti – soprattutto alcuni pini sono a rischio crollo, sia lungo la strada che sopra le case”.

“Che dire poi della manutenzione del verde nelle rotonde, anche questa inesistente? Il Comune di Quartu quando si deciderà ad intervenire?”

F.G.