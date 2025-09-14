“Corrono come pazzi e croci in questa strada ce ne sono già troppe”. Ennesimo incidente, ieri, lungo la trafficatissima via Leonardo Da Vinci e che, solo per fortuna, non ha avuto drammatiche conseguenze: i proprietari dell’immobile, infatti, si trovavano dentro casa, nessun pedone transitava sul marciapiede in quel momento e illeso anche il conducente del mezzo che si è schiantato.

Alzano la voce i residenti che ogni giorno devono combattere contro chi non rispetta le più semplici norme per la sicurezza stradale: “Come sempre corrono come pazzi e noi subiamo le conseguenze. Questa strada è trafficatissima e pericolosa, ci sono croci ovunque, ma nessuno è ancora riuscito a porre rimedio a questa situazione” spiega una cittadina. “Sono arrivata al punto di aver paura di uscire dal cancello o camminare a piedi lungo la via”.

“È successo anche a noi qualche mese fa – racconta un altro residente – una macchina ci ha buttato giù la recinzione. Non si rispetta il codice della strada, sorpassi su doppia striscia continua, negli incroci a raso, inversione di marcia, velocita elevata. Ci vorrebbero più controlli, perché questi delinquenti sono dei potenziali assassini di persone innocenti”.

Eppure per evitare i rischi basterebbe soltanto osservare le regole della strada, quelle che impongono prudenza alla guida e che garantiscono il rispetto verso la propria vita e quella altrui.