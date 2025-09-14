Cagliari, tentativo di rapina a mano armata nei pressi dell’Arst in piazza Matteotti: due uomini di origine straniera hanno cercato di rubare il cellulare a un ragazzo: è spuntato fuori anche un coltello, provvidenziale l’intervento di due guardie di sicurezza e dei carabinieri che hanno inseguito e arrestato uno dei due malviventi. L’altro è riuscito a scappare dirigendosi verso piazza del Carmine.

Il fatto è avvenuto questa mattina alle 6: dalle prime informazioni disponibili due extracomunitari hanno puntato il cellulare di un giovane che si trovava presso la stazione dei bus. C’è stato anche un tentativo di accoltellamento verso il ragazzo. I due uomini sono scappati, uno si è diretto verso il supermercato passando lungo la ferrovia dove poi è stato arrestato. Un importante ausilio alle forze dell’ordine è giunto da due guardie che prestavano servizio nei paraggi dove è avvenuto l’arresto. L’altro uomo, da quanto è emerso sinora, sarebbe riuscito a fuggire.