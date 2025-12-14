Quartu Sant’Elena, alberi di Natale in dono a chi non può permettersi di allestire il simbolo delle festività: la grande solidarietà di Enrico Curreli. Conosciuto in città per i suoi allestimenti luminosi che da decenni contribuiscono all’atmosfera natalizia tra Quartu e Cagliari, ha deciso di regalare tanti alberelli da decorare e tenere in casa come simbolo di comunità e unione. È bastato un post Facebook e qualche condivisione per rallegrare il cuore di chi non trascorre proprio un bel periodo: tra lavoro precario, bollette da pagare e prezzi alle stelle i conti spesso vanno in rosso. Si rinuncia a tutto, anche a quel tocco di magia che rallegra la casa e che trasmette positività e buon auspicio per il futuro. Con questa prerogativa il maestro degli addobbi che ha trasformato la tradizione in arte, ha deciso di regalare gli alberi, di metterli a disposizione di tutti. Tanti i messaggi di complimenti per Curreli: “Una bellissima iniziativa”.