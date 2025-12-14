La ferita inferta dal fuoco l’estate scorsa pian mano si sta rimarginando, i ciuffi verdi spuntano tra i tronchi inceneriti di quel colle che abbraccia una delle spiagge più suggestive di tutta la Sardegna. Un gioiello da proteggere e tutelare, meta ambita e da sogno anche in autunno inoltrato. E se sole e temperature sono favorevoli, perché non immergersi in acqua? E così è stato per chi ha deciso di non rimanere solo sulla sabbia ma ha voluto cogliere il sapore e il profumo inconfondibile che solo il mare può regalare. Immagini che hanno fatto il giro del web e che, anche con invidia, sono state condivise ovunque. D’altronde “con un mare così, come dargli torto?”