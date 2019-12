Quartu, agli arresti domiciliari in una casa abusiva: trasferito in carcere a Uta

Lo avevano arrestato lo scorso 25 novembre per aver rubato un bancomat per comprare dei gratta e vinci in un bar. Alcune ore dopo si era recato a ritirare la vincita e qui era stato sorpreso in flagrante dagli agenti che lo avevano ammanettato. All’udienza per direttissima per J.A. 32enne marocchino, era stato poi condannato ai domiciliari.

Ieri gli investigatori hanno scoperto che quell’alloggio dove stava scontando la pena era occupato abusivamente, perciò, una volta segnalata la circostanza all’Autorità Giudiziaria, quest’ultima immediatamente ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, vista l’indisponibilità di un idoneo domicilio.

E’ stato quindi trasferito nel carcere di Uta.