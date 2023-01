Quartu, addio buche: nuovi asfalti da Flumini a Capitana e in via Brigata Sassari

Addio buche a Quartu, oltre ai lavori milionari imbastiti dal Comune arriva anche il supporto, dopo lunghissime attese, della Città Metropolitana. Nuovi asfalti in via Brigata Sassari, i lavori inizieranno a breve e, salvo imprevisti, dureranno massimo una settimana. In uno degli ingressi e uscite della terza città della Sardegna il manto stradale è in condizioni penose. Come spiega il delegato alla Mobilità Antonello Floris, soldi e progetti sono già realtà: “A breve installeremo le pensiline dei bus sulla Provinciale 96”, cioè il tratto di via dell’Autonomia Regionale di proprietà della vecchia Provincia, in attesa del maxi intervento di messa in sicurezza con marciapiedi e piste ciclabili. “Ci sono 500mila euro, il progetto preliminare è pronto e manca solo l’aggiudicazione”.

Ok anche alla “nuova bitumazione, immediata, nella strada che va da Flumini a Capitana. E segnaletica nuova di zecca, e ad alta visibilità, dalla rotonda di Margine Rosso sino all’ex Trocadero”.