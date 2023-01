Rapina a Sassari, il colpevole individuato a Iglesias e arrestato.

Stamattina a Iglesias i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto un quarantunenne originario di Sassari ma di fatto domiciliato ad Iglesias presso una nota comunità terapeutica, disoccupato e noto alle forze dell’ordine. I militari hanno in tal modo dato esecuzione a un’ordinanza per la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dovendo l’uomo attendere in carcere il giudizio per una rapina aggravata commessa a Sassari il 6 aprile 2021. Al termine della notifica del provvedimento l’uomo è stato trasferito dai carabinieri di Iglesias presso la casa circondariale Ettore Scalas di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.