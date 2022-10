Quartu, a 82 anni batte l’Enel: “Contatore nuovo non pagato e ho riavuto 400 euro pagati ingiustamente”

Si è fatto cambiare il contatore elettrico nella sua casa di Quartu Sant’Elena, ha liquidato con una stretta di mano il tecnico e ha pensato che fosse tutto finito lì. Ma la sostituzione effettuata da un incaricato di Enel Energia, a Tore Baule, 82 anni, ha rischiato di costargli carissima: “Dopo qualche giorno ho ricevuto una fattura di ben 2700 euro”, racconta. Una cifra altissima, impensabile da pagare per chi ha solo la pensione. L’avrebbe potuta rateizzare, certo, ma ha deciso di non scucire un centesimo e ha portato tutte le carte a Simone Girau, alla guida di Adinconsum Cagliari. Documenti che accertavano la sostituzione, bollette degli ultimi anni, tutte le scartoffie utili per capire se ci fosse qualcosa che non andasse. Ed effettivamente, c’era più di un errore: “Quel pagamento non era dovuto, alla fine la stessa società elettrica ha riconosciuto lo sbaglio”. Una vittoria destinata a fare giurisprudenza, come si dice in questi casi, impreziosita da un’altra scoperta: “Qualche anno fa avevo pagato la solita bolletta bimestrale. Non ricordo di quanto fosse, so solo che 406 euro non erano dovuti perchè era già intervenuta la prescrizione. L’Enel mi ha restituito l’intera somma al primo colpo, senza tentare nessuna replica o contestazione”.

“Sono felice, 2700 euro sono una grossa cifra per tutti, figurarsi per un pensionato. Ero sicuro che non dovevo pagare per la sostituzione di un contatore, non so che tipo di letture e calcoli avesse fatto il tecnico ma, alla fine, ho avuto giustizia”. Felice, naturalmente, anche Simone Girau di Adiconsum: “La conciliazione porta buoni risultati anche nel campo dell’energia. Bisogna sempre guardare bene ogni bolletta, anche se non sono cifre importanti vale sempre la pena, potrebbero esserci o calcoli errati o somme prescritte. Se c’è la possibilità di intervenire, è giusto coglierla”.