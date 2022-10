A Pula boom di turisti anche a ottobre, commercianti in pressing per prolungare la ztl

Boom di turisti anche a ottobre: i commercianti “festeggiano” e chiedono al Comune il prolungamento della ZTL.

Tanti i turisti ancora presenti in paese “e questo ci fa molto piacere” – spiega Walter Cabasino” i commercianti hanno ci chiesto di prolungare per tutto il mese la zona ZTL”. Un fatto insolito: “È la prima volta che si verifica una scelta che noi abbiamo assecondato perché la priorità è che lavorino”. Non solo mare, quindi, le bellezze di Pula attraggono i vacanzieri che partecipano copiosi agli eventi in programma.

“Le manifestazioni importanti che si sono svolte – prosegue il primo cittadino – hanno riempito il paese di persone e alberghi e Bed and breakfast ne hanno beneficiato: questo ci fa capire come il turismo sportivo, naturalistico e culturale possa dare una grossa risorsa a tutto il territorio, soprattutto per supportare il periodo successivo a quello balneare. C’è stato questo buon segno del prolungamento della stagione e ci stimola a fare delle azioni programmatiche anche da un punto di vista politico che favoriscono questo tipo di turismo”. Insomma, un’inversione di marcia rispetto al classico percorso del turismo che, in genere, si concentra in pochi mesi. “Avere delle stagioni sempre più lunghe è un vantaggio anche perché Pula, per la sua caratteristica di essere protetta dalle montagne dai venti freddi, ha sempre un clima mite”.

Il prossimo appuntamento è per novembre con una manifestazione sportiva di atletica “e stiamo studiando altri eventi che possano attirare le persone nel nostro territorio”.