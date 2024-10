Quartu: 50enne disturba i ragazzi davanti alla scuola e blocca le auto, poi dà false generalità ai carabinieri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un uomo di 50 anni è stato denunciato a Quartu per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di documenti falsi.

E’ accaduto nella mattinata di oggi: alcuni genitori lo hanno notato all’esterno di una scuola secondaria di primo grado, dove avrebbe tenuto comportamenti molesti. In particolare, avrebbe disturbato gli studenti, bloccato le auto in transito senza apparente motivo e creato apprensione tra genitori e ragazzi. Tali azioni avrebbero generato uno stato di agitazione e preoccupazione, spingendo i genitori a contattare i carabinieri per richiedere un intervento immediato.

All’arrivo dei militari però l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo, si è rifiutato di collaborare e ha opposto resistenza. Dopo averlo riportato alla calma, i carabinieri lo hanno accompagnando in caserma, consentendo a studenti e genitori di tornare alla normalità e riprendere le proprie routine senza ulteriori disagi.