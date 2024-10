Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I consigli di Neon Europa: come scegliere i lucernari fissi e apribili

Quando si parla di lucernari, la qualità e la tecnologia fanno la differenza. Neon Europa, rivenditore di lucernari dei migliori marchi nazionali, ti offre una gamma completa di soluzioni per ogni esigenza di illuminazione e ventilazione naturale.

I Lucernari di qualità: un investimento in comfort e benessere

I lucernari disponibili presso Neon Europa, in diverse tipologie fisse, apribili con asta o motorizzati, sono progettati per trasformare qualsiasi ambiente con la luce naturale, migliorando il comfort abitativo e l’efficienza energetica. Con un’ampia selezione di materiali e finiture, questi lucernari non solo illuminano, ma garantiscono anche un design moderno e funzionale per qualsiasi tipo di tetto.

Policarbonato Compatto e Alveolare: materiali all’avanguardia

– Policarbonato Compatto: Robusto e resistente, questo materiale offre una trasparenza simile al vetro, ma con una resistenza agli urti molto superiore. Ideale per chi cerca una soluzione luminosa e sicura, il policarbonato compatto è perfetto per lucernari che devono sopportare condizioni atmosferiche avverse, mantenendo un’eccellente resa estetica.

– Policarbonato Alveolare: Grazie alla sua struttura a celle, il policarbonato alveolare offre un eccellente isolamento termico, riducendo i consumi energetici e migliorando il comfort interno. È una scelta ideale per chi desidera un’illuminazione diffusa, evitando l’effetto abbagliante del sole diretto.

Finiture Trasparenti e Opaline: la luce su misura per te

– Finiture Trasparenti: Perfette per chi desidera il massimo della luminosità, le finiture trasparenti del policarbonato permettono di sfruttare al meglio la luce naturale, creando ambienti chiari e aperti. Ideali per uffici, abitazioni e ambienti commerciali dove la luce è protagonista.

– Finiture Opaline: Per un’illuminazione più soffusa e uniforme, le finiture opaline diffondono la luce in modo delicato, evitando riflessi eccessivi. Sono la soluzione perfetta per ambienti residenziali o spazi dove è necessario un maggiore controllo della luminosità.

Lucernari Motorizzati: comfort e ventilazione con un solo clic

I lucernari apribili e motorizzati rappresentano l’apice della praticità. Grazie ai sistemi di apertura automatizzati, questi lucernari possono essere controllati con un semplice telecomando o un sistema domotico, permettendo non solo di regolare l’illuminazione ma anche di migliorare la ventilazione naturale. L’apertura motorizzata è ideale per chi desidera gestire il microclima interno, riducendo il rischio di condensa e mantenendo l’aria sempre fresca.

Sicurezza e durabilità nel tempo

Tutti i lucernari venduti da Neon Europa sono progettati con materiali che resistono a impatti e condizioni meteo estreme, garantendo una lunga durata e sicurezza . La resistenza del policarbonato, sia compatto che alveolare, lo rende la scelta ideale per contesti industriali, residenziali e commerciali, offrendo protezione contro atti vandalici, grandine e altre sollecitazioni.

