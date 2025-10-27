I Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza un 44enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, e lo hanno anche denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo, notato dai militari nel corso di un servizio perlustrativo, è stato fermato mentre si trovava a bordo di un’auto in atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina già suddiviso in dosi e della somma contante di 150 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Durante le fasi di identificazione, il 44enne ha improvvisamente dato in escandescenze, opponendo energica resistenza, minacciando e insultando i Carabinieri. L’immediata e professionale reazione dei militari ha consentito di contenerlo e riportare la situazione alla calma senza che qualcuno rimanesse ferito.

Una volta bloccato, l’uomo è stato dichiarato in arresto e portato in caserma per gli adempimenti di rito.