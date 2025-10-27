I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari hanno effettuato un controllo presso un panificio di Quartu, riscontrando gravi irregolarità di natura igienico-sanitaria.

Al termine dell’ispezione, condotta all’interno di un locale di circa 60 metri quadrati adibito alla produzione e vendita di prodotti da forno, è stato disposto il sequestro amministrativo di circa 70 chilogrammi di alimenti – tra pane, focacce, prodotti ittici, formaggi e carni lavorate – risultati privi di etichettatura indicante lotto, ingredienti e scadenza, e dunque privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa.

I Carabinieri hanno inoltre accertato diffuse carenze igieniche: presenza di sporco accumulato da tempo, residui di lavorazione non rimossi, polvere, ragnatele e infestazione in atto di blattoidi, con conseguente rischio di contaminazione crociata degli alimenti, anche per via della compresenza di materiali di imballaggio non ancora utilizzati.

Per tali motivi, è stato eseguito il blocco ufficiale delle attività di panificazione e vendita dell’esercizio, al fine di prevenire ulteriori rischi per la salute pubblica.

Il valore complessivo dei prodotti sequestrati è stimato in circa 1.000 euro, mentre l’ammontare delle sanzioni amministrative elevate ammonta a circa 2.500 euro e sono state allertate le Autorità sanitarie competenti.