Un 39enne domiciliato a Selargius e già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato stanotte dai carabinieri a Cagliari perchè responsabile di furto aggravato.

L’intervento è scaturito da una chiamata al numero unico di emergenza 112, effettuata da un passante che aveva notato movimenti sospetti nei pressi di un bar situato in via Corelli. Decisivo si è rivelato il ruolo dell’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale, che ha gestito la segnalazione con prontezza e coordinato le pattuglie in modo da farle giungere sul posto senza destare l’attenzione del malvivente.

I militari, giunti in pochi istanti, hanno sorpreso l’uomo all’interno del locale mentre rovistava tra gli scaffali, dopo essersi introdotto forzando la porta d’ingresso. Alla loro vista, il ladro si è immediatamente bloccato, visibilmente spaventato, e non ha opposto alcuna resistenza, consentendo di immobilizzarlo in sicurezza e porlo sotto controllo fino all’esecuzione dell’arresto.

L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.