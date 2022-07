Quarta dose anti Covid agli over 60, Sardegna già partita: oggi 600 vaccinati alla Fiera di Cagliari

Via alle quarte dosi di vaccino anti Covid agli ultrasessantenni. Sardegna già partita. Alla Fiera di Cagliari vaccinate 600 persone. È già possibile a Cagliari per gli over 60 e per gli immunodepressi di tutte le età effettuare la quarta dose del vaccino. È sufficiente andare alla Fiera con la tessera sanitaria. Non serve alcuna prenotazione.

“Non abbiamo mai dismesso la Fiera, anche se stavamo procedendo con ritmi bassi somministrando la quarta dose e così dalle 8 di stamattina abbiamo iniziato con le quarte dosi agli ultrasessantenni”, spiega Gabriele Mereu, direttore del servizio Vaccini della Asl di Cagliari, “prima di oggi la quarta dose era solo per ultraottantenni e immunodepressi ai fragili dai 60 in su, da oggi tutti i sessantenni e gli immunodepressi di ogni fascia di età possono avere il vaccino. Hanno detto che il Lazio sarà la prima Regione giovedì a partire, ma noi abbiamo cominciato oggi, senza prenotazione, con circa 600 persone vaccinate, una cosa straordinario perché da mesi non vedevamo questo afflusso. Anche se già c’era stato un raddoppio dell’utenza con l’aumento dei contagi”.

Chi è guarito dovrà attendere 4 mesi dalla data di guarigione prima di ricevere la quarta dose. Gli altri interessati possono recarsi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato fino alle 14, sena prenotazione, alla Fiera. Solo se l’afflusso dovesse crescere oltre le mille e 400 somministrazioni al giorno si potrebbe partire col sistema delle prenotazioni

Presto al via anche gli open day: si parte il 31 luglio a Muravera. Ma la speranza della Asl è che i sindaci aprano i punti vaccinali nei comuni, soprattutto in quelli più lontani da Cagliari (Teulada, Isili, Muravera), per andare incontro alle esigenze degli utenti. Mereu lancia poi un appello ai medici di famiglia. “Convincete i vostri pazienti a fare la quarta dose”, chiede Mereu, “sta passando il concetto di aspettare le prossime varianti di settembre e ottobre. Ma la situazione epidemiologica è cambiata rispetto a qualche mese fa. E queste varianti 4 e 5 hanno un indice di infettività e di contagiosità e una virulenza molto elevata e mentre prima potevano bastare 3 dosi, ora con queste varanti non bastano più e possiamo correre rischi. È importante avere la quarta dose dobbiamo proteggerci ora, aspettare a settembre e ottobre potrebbe essere troppo tardi”.