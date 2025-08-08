Punta Molentis riapre: da domani sarà possibile anche l’accesso via terra al paradiso del Sud Sardegna che il 27 luglio era stato devastato da un grosso incendio doloso.

A dare la notizia è il sindaco Gianluca Dessì che, attraverso un comunicato, ha espresso la revoca dell’ordinanza firmata il giorno dopo del rogo. 13 giorni sono già trascorsi da quando cittadini e turisti hanno visto le fiamme avanzare verso la spiaggia. Le loro vetture sono state avvolte dal fuoco, nessuna via di fuga se non dal mare a bordo di imbarcazioni e gommoni. Per miracolo sono stati tratti tutti in salvo, grazie a una sinergia di forze che ha permesso di recuperare i bagnati in tempi celeri.

La bonifica del territorio è durata 4 giorni, le vetture bruciate sono state portate via e una società, da domani, indicherà agli automobilisti come meglio parcheggiare. “È una notizia molto importante perché stiamo dando vigore a quello che è un angolo di paradiso del Sud Sardegna. Staremo più attenti, ma sono certo che questa sarà la ripartenza che tutti speravamo, porteremo Punta Molenti, con la collaborazione con la Regione, allo spendore migliore che possa esserci”.