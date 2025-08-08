Pedinate e violentate in casa. È stato un incubo per due ragazzine di 15 e 15 anni a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Le due giovanissime sono state seguite da un 40enne fino al loro arrivo a casa di una delle due, si è introdotto nell’ascensore seguendole fino al pianerottolo aspettando aprissero la porta e le ha minacciate con un cacciavite. Poi, le ha chiuse in casa ed è li che è iniziato l’inferno. Le due ragazze sono state abusate per ore dopo averle obbligate a bere alcolici. Temendo il rientro dei genitori, è fuggito dopo aver rubato i cellulari e altri oggetti di valore presenti in casa.

L’uomo è stato intercettato poco dopo dai carabinieri e fermato per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

L’aggressore è stato trovato mentre vagava a Cinisello Balsamo, non distante dal luogo della violenza.