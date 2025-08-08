Traffico in tilt al Largo Carlo Felice dopo l’apertura di via Roma. Chi, dal Largo, deve girare a destra verso la stazione è costretto ad attendere oltre un minuto al semaforo. Quando finalmente scatta il verde, la svolta è sbarrata dai pedoni che attraversano verso piazza Matteotti. Il verde dura appena 20 secondi e, di fatto, riescono a passare solo due o tre auto. “Stamattina – racconta un automobilista – la fila sul lato destro partiva da piazza Yenne e scorreva lentissima. Dopo 15 minuti a passo d’uomo ho capito il motivo: il verde per svoltare dura pochissimo e coincide con il via libera ai pedoni. È chiaro a tutti che i semafori vanno regolati diversamente, perché così è una pazzia”.