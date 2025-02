Un’opera fortemente voluta dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’Amministrazione del Cabasino che fin dall’inizio del mandato si sono impegnati per ottenere le risorse economiche necessarie alla sua realizzazione. Grazie a un cospicuo finanziamento di 6 milioni di euro, ottenuto nel 2023, dalla Giunta Regionale guidata dal Presidente Christian Solinas, arriva una svolta fondamentale per aziende e cittadini. Mercoledì 19 febbraio, nella sede del Consorzio di Bonifica Meridionale della Sardegna, si è tenuta un’importante riunione promossa dall’Amministrazione Comunale, per illustrare lo stato dell’attuale fase progettuale. All’incontro hanno partecipato anche il Presidente dell’Ente Acque della Sardegna, Ing. Marco Soriga, e il Direttore Generale, Dottor Giuliano Patteri, che ricoprono un ruolo importante nel progetto. L’opera, dopo l’esecuzione del progetto di fattibilità tecnico-economica e il superamento della conferenza di servizi, si avvia finalmente verso la progettazione esecutiva, prima di andare in gara d’appalto – spiega il Sindaco Walter Cabasino – I lavori sono previsti per il 2026. La Vicesindaca e Assessora all’Agricoltura, Elisabetta Loi – Verrà realizzata una condotta lunga 15 km che attingerà l’acqua dalle vasche presenti nell’area del potabilizzatore di Sarroch. La portata sarà di 80/100 litri al secondo, un risorsa importante soprattutto se rapportata agli attuali 10 litri al secondo. Essa non solo soddisfarà gli attuali utenti, permetterà anche di rispondere a nuove richieste. Durante l’incontro il Sindaco Walter Cabasino e la Vice Sindaca e Assessora all’Agricoltura, Elisabetta Loi, hanno inoltre rimarcato le criticità che quotidianamente affrontano gli imprenditori agricoli e gli allevatori a causa della cronica mancanza di acqua per usi irrigui. Per questo motivo hanno sollecitato gli Enti coinvolti nella progettazione a velocizzare i tempi della progettazione e della realizzazione dell’opera.