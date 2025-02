Serata conclusiva, quella di sabato, del progetto Teen Hubs rivolto ai ragazzi di Sanluri e degli altri Comune afferenti al Plus di Sanluri.

Pamela Tonin, assessora ai Servizi sociali di Sanluri: “Il progetto TeenHubs rappresenta un’opportunità per dare voce ai giovani, rendendoli protagonisti attivi nella costruzione di spazi di aggregazione e crescita”.

Il progetto del Plus Sanluri grazie a un finanziamento regionale è stato assegnato alla cooperativa Passaparola e ha coinvolto gli adolescenti dei comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Samassi, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villanovaforru, Villamar.

I laboratori sono stati ideati attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi che hanno scelto attraverso dei questionari le aree di interesse. “Il coinvolgimento diretto di adolescenti e preadolescenti – prosegue Tonin – sono un elemento fondamentale per rispondere ai loro bisogni reali, promuovendo inclusione, partecipazione e sviluppo di nuove competenze. In un territorio come quello della Marmilla, dove le opportunità per i ragazzi sono spesso limitate, iniziative come questa sono fondamentali per creare comunità più coese e dinamiche, capaci di valorizzare il potenziale delle nuove generazioni”.

Il progetto, iniziato quasi un anno fa, ha visto i ragazzi protagonisti sin da subito, sono stati loro a scegliere i percorsi e i progetti che poi hanno seguito: dallo sport, all’arte, al teatro passando per la cucina, i laboratori beauty, la tecnologia e i social e la conoscenza del territorio.

Alla fine hanno partecipato circa 500 ragazzi tra i 10 e 19 anni e sabato primo marzo a partire dalle 15 si cimenteranno in varie attività:

il laboratorio di teatro che torna in scena con una performance emozionante e coinvolgente, la crew speciale sarà sul campo per raccontare il festival attraverso interviste spontanee e storytelling dell’evento. Sfide e tornei di basket, volley e calcio a 5 per un pomeriggio all’insegna del divertimento e dello spirito di squadra, un angolo dedicato al make-up e al self-care, per scoprire nuove tecniche e valorizzare il proprio stile. Esposizione delle opere realizzate dai ragazzi durante il laboratorio artistico. Un piccolo assaggio della loro creatività, uno stand speciale con un rinfresco preparato dai giovani talenti tra i fornelli, che delizierà tutti i partecipanti.

“Siamo molto felici che sia stata scelta Sanluri come luogo d’incontro per la giornata conclusiva del progetto, speriamo la Regione continui a finanziare progetti come questo importantissimi per i nostri territori”.