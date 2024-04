Pula, no alle pale eoliche davanti all’antica città di Nora

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

No alle pale eoliche davanti all’antica città di Nora, il sindaco Cabasino si oppone ai progetti e si impegna a contattare anche gli altri sindaci dei comuni costieri interessati da progetti simili, con l’obiettivo di fare un fronte comune e promuovere un incontro con la Presidente della nuova Giunta Regionale. Spuntano come funghi i progetti che vorrebbero il suolo e il mare sardo terra di conquista per le multinazionali del vento: torri ovunque, insomma, anche innanzi alle coste di Pula e dintorni che conservano le maestosità delle antiche civiltà che si sono insediate e che hanno realizzato opere e strutture di indiscutibile bellezza. Ma poco importa a chi punta al territorio sardo e lo vede solo come una distesa dove poter collocare le pale eoliche. Dopo le battaglie portate avanti da altre amministrazioni, Villanovaforru in testa, avanza anche quella da Pula: due settimane fa, infatti, l’amministrazione comunale ha ricevuto, su richiesta della società, Fabrizio Puddu, Stakeholder Manager della società Renantis.

La società che è la titolare del progetto Nora 1 e Nora 2, prevede di installare due parchi eolici offshore galleggianti a largo delle coste.

Nel considerare la delicatezza dell’incontro, su invito del sindaco, alla riunione oltre alla rappresentanza della maggioranza – il sindaco Walter Cabasino, la vicesindaca Elisabetta Loi, l’assessora Manuela Serra, l’assessora Stefano Deidda, il capogruppo Paolo Serci, la consigliera Eleonora Pili e il consigliere Nicolò Onidi – erano presenti anche le consigliere di minoranza Ilaria Collu, Claudia Casula e Angela Mascia e il consigliere Marco Sarais.

Dopo aver ascoltato con attenzione le caratteristiche del progetto, il sindaco Walter Cabasino ha ribadito con fermezza la contrarietà dell’amministrazione già rimarcata in diverse conferenze di servizio e con una scelta di carattere territoriale evidenziata da una delibera dell’Unione dei Comuni Nora Bithia (Comune di Sarroch, Villa S. Pietro, Pula, Domus de Maria e Teulada). Cabasino ha evidenziato che il posizionamento del parco eolico al largo delle coste del territorio “andrebbe irrimediabilmente a contrastare e danneggiare le scelte di sviluppo del nostro territorio basato sul turismo, sui beni storici e culturali, sull’agricoltura specializzata e sui beni naturalistici e paesaggistici”.

Nel breve dibattito, nel ribadire la ferma contrarietà, sono intervenuti anche l’assessore Stefano Deidda, le consigliere Ilaria Collu e Claudia Casula e il consigliere Marco Sarais.