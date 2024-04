Selargius, terreni pubblici e privati invasi dalle sterpaglie e a rischio incendi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un pericolo da non sottovalutare quello dei roghi che possono avvolgere, in pochi minuti, vaste zone incolte: l’ultimo episodio è stato registrato in via Rosselli un giorno fa dove dei canneti, durante la notte, sono andati in fiamme. Ma dalla zona di Santa Lucia al quartiere dei salesiani sono diverse le richieste da parte dei residenti al fine che, chi di competenza, intervenga per porre fine ai disagi. Non solo possibili roghi, però, l’erba alta, oltre a nascondere i rifiuti buttati dagli incivili, sono anche dimora preferita da parte di parassiti e zecche, in particolar modo, che in questo periodo si ripresentano in grandi quantità costituendo una grave insidia sia per le persone che per gli animali da compagnia.