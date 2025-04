Pula in cammino verso Sant’Efisio: dal 25 al 28 aprile torna la rassegna culturale, il tradizionale evento che precede i giorni della Grande Festa di Sant’Efisio, organizzato dal Comune di Pula in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista, la Confraternita di Sant’Efisio, la Pro Loco Pula, la Fondazione Pula Cultura Diffusa, il Gruppo Folk San Giovanni Battista e il Gruppo folk “Nora” Pula. Manca poco per la festa del Santo tanto amato dalla Sardegna che da Cagliari arriverà a Pula, come da tradizione e fede per sciogliere quel voto che i sardi promisero in cambio dell’aiuto di Efisio negli anni della peste. Oltre tre secoli di cammino che si rinnovano anno dopo anno e le celebrazioni che anticipano il primo maggio non mancano. Ecco il programma di Pula: venerdì alle 19 presso la chiesa di San Giovanni, la Santa Messa. A seguire ” Cambio bandiera” A cura della Confraternita Sant’ Efisio Pula con la partecipazione delle Launeddas di Orlando ed Eliseo Mascia e Matteo Muscas. Seguirà a Regia Pretura “A sa moda de sa gloria – Ballus po’ Efis”. Balli tradizionali con l’Orchestra popolare sarda, il gruppo folk “A Passu Antigu” di Burcei e il Gruppo folk “Nora”. A cura del Gruppo Folk Nora. Domenica dalle 17 presso la chiesa in riva al mare di Nora dedicata al santo, “Rievocazione Martirio Sant’Efisio” con l’Associazione “Memoriae Milites” l’Associazione “Cavalieri dell’Antica Locanda” e il Gruppo Folk “San Giovanni” di Pula. A cura della Pro Loco Pula. Alle 18, Regia Pretura, Inaugurazione della mostra di pittura “Di Segni e Di Colori” – Sant’Efisio nel tempo e nella tradizione, aperta dal 27/4 al 4/05. Seguirà “Cantzonis po’ Sant’Efis”. Convegno dedicato a is Componidoris e Cantadoris de Pula con approfondimento e interpretazione del brano “Sa pipia perdia” del 1862, di Efis Lecca. A cura del Gruppo Folk Nora. Lunedì 28, “LeggiAmo Sant’Efisio” Laboratorio di lettura e creatività dedicato ai bambini. A cura della Biblioteca comunale di Pula in collaborazione con il Gruppo Folk “San Giovanni” di Pula e alle 19 presso la chiesa di San Giovanni la Santa Messa. A seguire “vestizione” del simulacro di Pula.